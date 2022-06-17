Прокурор Брестчины и председатель Комитета госконтроля области провели в Лунинце приём граждан и «прямую телефонную линию»

В Лунинецком райисполкоме 17 июня состоялся совместные выездной приём граждан и «прямая телефонная линия» прокурора Брестской области Виктора Климова и председателя Комитета государственного контроля Брестской области Оксаны Цылько с жителями района.

Тематика обращений была разнообразной: от вопросов трудоустройства и трудового законодательства, ремонта дорог, закрытия мини-полигонов, благоустройства до закупочных цен на клубнику

Например, житель аг.Лахва просил оказать содействие в организации работ по подсыпке дорожного полотна по ул.Комсомольской возле моста через р.Смердь в д.Лахва. Два года назад здесь были проведены работы по строительству газораспределительной системы, однако дорогу после этого до сих пор не восстановили.

В ходе телефонного разговора с руководителями областных структур жительница аг.Дворец пожаловалась на бездействие местных органов власти при рассмотрении вопроса о наведении порядка на территории соседнего землевладения, где активную деятельность осуществляет местный фермер.

Предметом обсуждения также стал актуальный для региона вопрос закупочной стоимости клубники.

По всем поступившим обращениям заявителям даны исчерпывающие разъяснения. Также выданы поручения по вопросам, требующим принятия дополнительных мер реагирования. Результаты их разрешения оставлены на контроле.

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