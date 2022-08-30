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Работники Лунинецкого молочного завода умеют отдыхать

30.08.2022
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Более 45 членов профсоюза первичной профсоюзной организации ОАО «Лунинецкий молочный завод» в минувшие выходные открыли для себя новый уголок нашей Беларуси. Они побывали в Национальном парке » Припятский» (аг. Лясковичи Петриковского района Гомельской области).

. Здесь сочетается уникальное природное богатство, отличный сервис, нетронутая природа и водные просторы поймы реки Припять. Увлекательная экскурсия началась с Музея Природы, где посетителей познакомили с уникальным полесским ландшафтом и рассказали о традициях жителей Полессья. Ещё лунинчане посетили Сафари -Парк, а также для них была организована водная прогулка на теплоходе «Полонез». Завершением стал вкуснейший обед в кафе » У Палешука».

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