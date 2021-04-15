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Районная теоретическая олимпиада прошла в ДШИ

14 апреля Детской школе искусств прошла районная теоретическая олимпиада среди учащихся первых классов. В ней приняли участие 17 учеников из Лунинецкой, Микашевичской, Полесской, Дворецкой и Чучевичской музыкальных школ искусств, а так же филиала Лунинецкой школы искусств (аг. Дятловичи ).

Как рассказала заведующая теоретическим отделением ДШИ г. Лунинца Ольга Коновальчук, олимпиада состояла из двух этапов: письменного задания (письменная работа и тест) и игровой программы (тесты по сольфеджио и музыкальные загадки). Учащиеся с радостью выполняли задания, а самых быстрых и активных участников наградили сладкими призами.

По результатам олимпиады  Дипломами III-ей степени награждены учащиеся ДШИ г. Лунинца: Артём Саганович, Доминика Кречко, Альбина Николаевич (учитель Ольга Коновальчук). Дипломы II-ой степени завоевали: Маргарита Багаль  (Полесская ДМШИ, учитель Зинаида Халимовская), Самуил Журавский и Маргарита Орехва (ДШИ г. Лунинца, учитель Ольга Коновальчук).  Победителем  олимпиады стала  Ксения Бохно (ДМШИ г. Микашевичи, учитель Наталья Воробей).

Все участники награждены дипломами и грамотами, а также получили подарки и  сладкое угощение от организаторов.

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