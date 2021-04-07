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Районный субботник пройдет на Лунинетчине 10 апреля

С целью благоустройства и приведения в надлежащее санитарное состояние объектов, а также территорий предприятий, организаций, учреждений, гаражно-строительных и жилищных кооперативов, населенных пунктов района решено провести 10 апреля районных субботник.

Для проведения субботника в горсельисполкомах  созданы рабочие группы, которые определят объемы работ. Заработанные в этот день деньги в добровольном порядке перечисляются на расчетный счет райисполкома.

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