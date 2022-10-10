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«Рубанут» свет в деревнях: Запросье, Черебасово и Лахва (Лунинецкий район)

10.10.2022
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 Лунинецкий район электрических сетей сообщает, что в связи с производством работ на оборудовании трансформаторной подстанции будет отключена электроэнергия в д. Запросье: ул.Припятская (11-30), Южная, Комсомольская, Новая, пер.Короткий

в период времени с 09.00 до 17.00 11.10.2022

д. Черебасово ул.Захарчука (15-20), Садовая, Октябрьская, д.Лахва ул.Первомайская (22-79), пер.Тихий

в период времени с 09.00 до 16.00 12.10.2022.

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