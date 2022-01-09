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Руководитель Брестской области: дополнения в Конституцию позволят быть государству стабильным

09.01.2022
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Дополнения в Конституцию позволят, чтобы государство в дальнейшем было стабильным. Такое мнение высказал журналистам председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко. 

“Инициативные группы, коллективы предприятий, жители глубоко изучают новшества, которые могут быть внесены в Конституцию. То, что выработано на инициативных площадках, было предложено жителями, руководителями, наверное, получило оптимальный вариант. Изменения в Конституцию все же нужны. Должны быть внесены дополнения, которые позволят, чтобы наше государство в дальнейшем было стабильным”, – отметил Юрий Шулейко.

Он обратил внимание, что в проекте Конституции предлагается наделить высокими полномочиями Всебелорусское народное собрание. “Вероятно, эта ветвь власти будет эффективной на долгие десятилетия. Белорусы это обсудили и, наверное, дадут этому добро”, – сказал председатель Брестского облисполкома.

belta.by

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