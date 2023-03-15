Руководитель Микашевичского горисполкома высказался по вопросам трудоустройства (Лунинецкий район)

Занятость населения недавно обсуждалась на заседании Микашевичского городского исполнительного комитета. Своей точкой зрения по этому вопросу для читателей «Лунінецкіх навін» попросили поделиться и.о. председателя горисполкома Александра Дедовича:

– Безработица как социальное явление в той или иной степени в нашей жизни присутствует всегда. Безусловно, сталкиваются с этим и жители города Микашевичи. Правда, все не так критично. Только в 2022 году при содействии специалистов управления по труду, занятости и социальной защите Лунинецкого райисполкома трудоустроено 285 обратившихся жителей Микашевич, в том числе 128 безработных. Трое горожан прошли обучающие курсы по работе с бензомоторными косами и пилами, после их окончания у граждан появились дополнительные варианты трудоустройства. А вот желающих получить безвозмездную субсидию и стать индивидуальным предпринимателем среди зарегистрированных на бирже труда в Микашевичах не нашлось.

Между тем, на начало января 2023 года на учете в управлении по труду, занятости и социальной защите по Микашевичам состояло 15 безработных граждан. Для обеспечения временной занятости организованы оплачиваемые общественные работы. Например, в прошлом году их привлекали для благоустройства Микашевич и деревень Синкевичского сельского совета.

На решение вопроса с безработицей направлен Декрет №3 Президента Республики Беларусь от 02.04.2015 года «О содействии занятости населения». На начало 2023 года только в нашем городе по данным управления по труду, занятости и социальной защите насчитывалось более 60 вакансий. Наниматели по-прежнему чаще всего ищут продавцов, швей, водителей… Было бы только стремление работать. Кроме того, совместными усилиями всех заинтересованных сторон продолжаем работу по созданию новых рабочих мест и вовлечению большего числа горожан в экономику нашего города и района.

Изучаем самые разные варианты – от создания благоприятных условий для прихода в населенный пункт высокорентабельных торговых организаций до новых производств местными промышленными флагманами. Например, в Микашевичах сложно купить хорошую, качественную и добротную обувь. Решить эту проблему мог бы фирменный магазин. Безусловно, активно в направлении создания новых производств, а, следовательно, и рабочих мест, работает РУПП «Гранит». В настоящий момент ведутся научно-исследовательские работы для реализации двух инвестиционных проектов.

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