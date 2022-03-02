Общество

С террористами не договариваются, их уничтожают! (видео)

02.03.2022
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Конкретными примерами информационных атак являются призывы по блокированию железнодорожных путей, выведению из строя сигнального оборудования и т.д. Такие призывы были зафиксированы уже 27 февраля от BYpol, затем от других «беглых» и деструктивных инициатив (Буслы ляцяць, П.Латушко, С.Тихановская).

Все они открыто призывают граждан к повреждению железнодорожных путей, средств организации движения, уничтожению подвижного состава. То есть ко всему тому, что приведет к техногенным и экологическим катастрофам, жертвам среди мирного населения.

Комментарий заместителя Министра внутренних дел – начальника криминальной милиции генерал-майора милиции Геннадия Казакевича

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