Самокатчики – пешеходы или водители? Узнали, какие изменения готовятся внести в ПДД

В связи с этим Госавтоинспекция Министерства внутренних дел предложило внести изменения в Правила дорожного движения. О том, где можно будет кататься на средствах индивидуальной мобильности и с какой скоростью, рассказал заместитель начальника главного управления ГАИ МВД Александр Занимон.

– Александр Яковлевич, какие изменения планируется внести в ПДД?

– Действующим законодательством пользователи индивидуальных колесных средств передвижения на электротяге в отдельную кате­горию участников дорожного движения не выделены. Поэтому мы дадим четкие определения транспортным средствам, передвигающимся с помощью электродвигателя (электромобилям, электровелосипедам, электроскутерам), а также другим приспособлениям, получившим широкое распространение, – электросамокатам, моноколесам, сегвеям, гироскутерам… Последнюю категорию планируется отнести к пешеходам. Но при этом передвигаться на средствах персональной мобильности можно будет только по велосипедным дорожкам, а при их отсутствии – по тротуарам, пешеходным дорожкам или обочинам, не создавая препятствий другим участникам дорожного движения.

– Некоторые любители электросамокатов несутся по тротуарам с бешеной скоростью. Пешеходы жалуются, что ходить по ним стало небезопасно, особенно с маленькими детьми, действия которых не всегда предсказуемы…

– Да, мы знаем об этой проблеме. Поэтому предусмотрели в ПДД еще одно новшество: передвигаться на средствах персональной мобильности можно будет со скоростью не более 25 км/ч.

Специалисты изучили европейский опыт и пришли к выводу, что в большинстве стран действуют похо­жие ограничения. Но самый лучший контроль – самоконтроль. Профессионалы, которые давно передвигаются на электросамокатах и моноколесах, говорят, что 20–25 км/ч вполне достаточно для безопасного передвижения по городу.

– Обязан ли владелец средства персональной мобильности обозначить себя в темное время суто­к?

– В ПДД мы предусмотрели и этот пункт. Спереди у транспортного средства должен быть фонарь белого цвета, сзади – красного. Таки­м образом участник дорожного движения станет более заметным в темноте. Плюс мы рекомендуем использовать при передвижении шлемы. Но пока эта норма не носит обязательного характера. Однако нередко случается, что человек на­езжает на какой-то предмет на тротуа­ре или по каким-то при­чинам теряет равновесие и полу­чает травмы при падении, в том числе тяжелые. Кроме того, для участия в дорожном движении устройства должны иметь исправную тор­мозную систему и рулевое управление при его наличии. Еще один важный пункт – ездить на них в состоянии опьянения категорически запрещено.

– Будут ли какие-то ограничения по возрасту?

– Передвигаться на средствах персональной мобильности по до­рогам общего пользования можно будет с 14 лет, а вот кататься во дворах и жилых зонах смогут все желающие – возраст­ных ограничений не преду­смотрено.

– На днях под колеса машины попал подросток, пересекавший проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на электросамокате. Будут ли предъявляться какие-то особые требования при пересечении дороги?

– К сожалению, многие любители средств персональной мобильности тормозят практически на самом пешеходном переходе. В результате неожиданно для других участников дорожного движения оказываются на дороге, автомобили не успевают вовремя остановиться. В новых правилах будет прописано, что перед тем, как выехать на проезжую часть, необходимо заблаговременно снизить скорость и пересекать дорогу со скоростью движения пешеходов, то есть не более 5–8 км/ч.

– Какая ответственность пре­дусмотрена за нарушение правил?

– Законодательство уже содержит достаточно норм, позволяющих привлечь к ответственности нарушителей. Задача нововведений, кото­рые войдут в Правила дорожного движения, – упорядочить дви­жение средств персональной мобильности и свести к минимуму количество дорожно-транспортных происшествий. Перед нами не стоит задача наказать как можно больше людей. Когда мы инициировали изме­нения в ПДД, активно работали с представителями сообществ средств индивидуальной мобильности, поэтому те формулировки, которые появятся, призваны сохранить как можно больше жизней на дороге. Надеемся, уже следующий летний сезон мы встретим с новыми правилами.