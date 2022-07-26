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Селекторное совещание у Президента: продовольственная безопасность Беларуси

26.07.2022
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Во время совещания в Лунинецком райисполкоме

Президент Беларуси Александр Лукашенко 26 июля собрал большое селекторное совещание по уборочной кампании, передает корреспондент БЕЛТА.

На совещании во Дворце Независимости собрались руководители правительства, различных министерств и ведомств. По видеосвязи к совещанию подключились губернаторы, руководители всех 118 районов и их заместители, директора сельхозпредприятий.

На совещании глава государства обозначил ряд вопросов, на которые ответственные должностные лица, власти на местах и директора предприятий должны обратить особое внимание: трудовые кадры, обеспечение порядка и дисциплины, оказание своевременной помощи сельским жителям.

«Уборка хлеба — дело всенародное. Как вы докладываете, планируется привлечение почти трех тысяч механизаторов, в том числе тысячу триста комбайнеров. Задействованные на уборочной кампании должны быть обеспечены всем необходимым, но самое главное — их труд достойно оплачен», — потребовал Александр Лукашенко.

Он также обратил внимание на оказание своевременной помощи сельчанам: «На частных подворьях 65 тысяч гектаров засеяно зерновыми культурами. А это порядка 200 тысяч тонн зерна в общереспубликанский каравай. В первую очередь помочь пожилым и одиноким, которым больше не на кого надеяться. Комбинатам хлебопродуктов следует при необходимости произвести закупку излишков зерна в крестьянских, фермерских хозяйствах и рассчитаться своевременно».

«Цель нашего сегодняшнего совещания — решить все вопросы, которые могут быть. Помните, от вашего организаторского таланта, умения мобилизовать людей и строго пресекать нарушения зависит продовольственная безопасность Беларуси», — подчеркнул Президент.

Глава государства напомнил, что ситуация с продовольствием в мире непростая, поэтому надо готовиться к худшему. «В мире ситуация очень серьезная. Опасность вызывает то, что она неопределенная. Мы не знаем, что может быть завтра или послезавтра. Поэтому по-деревенски, по-крестьянски мы должны готовы быть к худшему. Будет лучше — и нам будет неплохо», — подытожил он.

Говоря о порядке и дисциплине, Президент подчеркнул, что здесь важно все: защита техники и полей от пожаров, обеспечение сохранности намолоченного зерна. «Силами милиции нужно полностью перекрыть все возможные каналы хищения топлива и зерна при уборке. Обеспечить сохранность во время транспортировки. Исключить случаи пьянства, добиваться железной дисциплины», — сказал Александр Лукашенко.

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