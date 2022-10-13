Семинар по вопросам охраны труда прошел в Лунинце

В среду, 12 октября, Лунинец посетил технический инспектор по охране труда Брестского областного комитета работников культуры, информации, спорта и туризма Иосиф Андреюк. В центральной районной библиотеке организовали семинар с участием лидеров первичек из библиотечной системы, Ледовой арены, бассейна «Дельфин», РФСК «Здоровье», «Лунінецкіх навін», типографии, детской школы искусств, кинотеатра и центра по обеспечению деятельности бюджетных организаций.

Участники семинара обсудили актуальные вопросы по охране труда, в том числе те, которые касаются полномочий общественных инспекторов, отвечающих за эту работу в коллективах. Диалог получился конструктивным. Иосиф Брониславович дал компетентные ответы на все поступившие вопросы.