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Семинар по вопросам охраны труда прошел в Лунинце

13.10.2022
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В среду, 12 октября, Лунинец посетил технический инспектор по охране труда Брестского областного комитета работников культуры, информации, спорта и туризма Иосиф Андреюк. В центральной районной библиотеке организовали семинар с участием лидеров первичек из библиотечной системы, Ледовой арены, бассейна «Дельфин», РФСК «Здоровье», «Лунінецкіх навін», типографии, детской школы искусств, кинотеатра и центра по обеспечению деятельности бюджетных организаций.

Участники семинара обсудили актуальные вопросы по охране труда, в том числе те, которые касаются полномочий общественных инспекторов, отвечающих за эту работу в коллективах. Диалог получился конструктивным. Иосиф Брониславович дал компетентные ответы на все поступившие вопросы.

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