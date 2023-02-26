«Широкую Масленицу» отметили в Лунинце (фоторепортаж)

По традиции на Масленицу работники культуры подготовили праздничную концертную программу. На площади Ленина в райцентре звучали песни в исполнении коллективов из различных населенных пунктов Лунинетчины. Для гостей праздника организовали конкурсы и соревнования. Правда, как всегда, больший азарт и желание поучаствовать в них проявляла малышня. В ожидании обряда сжигания чучела Зимы все желающие могли не только послушать хорошие песни, но и подкрепиться вкусными блинами и прочими блюдами, которые предлагала торговля.

А в целом — это был хороший повод выйти в город, пообщаться с друзьями и знакомыми, попросить у них прощения, и просто отдохнуть, несмотря на происки Зимы (ведь такого пушистого снега давненько не было).