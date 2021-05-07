Новости районаОбщество

Школьники побывали в армии

Накануне Дня Победы и в рамках военно-патриотического воспитания для учащихся СШ №1 г. Лунинца состоялся “День открытых дверей” в войсковой части 65408.

Как рассказал заместитель командира по идеологической работе Геннадий Сирошик, в ходе мероприятия проведены занятие по сборке и разборке АКС-74У и экскурсия по объектам. Во время демонстрации парка военной техники юные гости смогли примерить на себя роль водителя или оператора. Также учащихся познакомили с бытом и условиями службы. Живой интерес вызвала тематическая викторина. В завершении встречи ребята получили ответы на интересующие вопросы.

Показать больше
Photo of L N

L N

Похожие статьи

Photo of В Лунинецком районе проходит автопробег

В Лунинецком районе проходит автопробег

Photo of Автопарк 11 мая запускает дополнительный рейс Лунинец-Минск

Автопарк 11 мая запускает дополнительный рейс Лунинец-Минск

Photo of “Все о той весне…”

“Все о той весне…”

Photo of Виктор Рафалович поздравил районный совет ветеранов с наступающим Днем Победы

Виктор Рафалович поздравил районный совет ветеранов с наступающим Днем Победы

Photo of Михайлина Хвесюк – дипломант Республиканского творческого радиоконкурса

Михайлина Хвесюк – дипломант Республиканского творческого радиоконкурса

Photo of “Без тэрміну даўніны”

“Без тэрміну даўніны”

Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть