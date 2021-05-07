Школьники побывали в армии

Накануне Дня Победы и в рамках военно-патриотического воспитания для учащихся СШ №1 г. Лунинца состоялся “День открытых дверей” в войсковой части 65408.

Как рассказал заместитель командира по идеологической работе Геннадий Сирошик, в ходе мероприятия проведены занятие по сборке и разборке АКС-74У и экскурсия по объектам. Во время демонстрации парка военной техники юные гости смогли примерить на себя роль водителя или оператора. Также учащихся познакомили с бытом и условиями службы. Живой интерес вызвала тематическая викторина. В завершении встречи ребята получили ответы на интересующие вопросы.