Общество

Шулейко: роль Брестской области в экономике страны ежегодно увеличивается

26.12.2022
25

Роль Брестской области в экономике страны ежегодно увеличивается. Об этом заявил председатель облисполкома Юрий Шулейко на совместном заседании областного исполнительного комитета и 35-й сессии областного Совета депутатов, 

На совместном заседании участники рассматривают ожидаемое выполнение прогноза социально-экономического развития области за 2022 год и проекты прогноза социально-экономического развития и областного бюджета на 2023 год. Юрий Шулейко отметил, что текущий год прошел в условиях непростой политической и экономической ситуаций.

«Несмотря на это, область обеспечила весомый вклад в экономику республики — более 11% объема валового внутреннего продукта и промышленного производства, практически 22% валовой продукции сельского хозяйства и почти 14% объема направленных в основной капитал инвестиций. Роль экономики области в формировании республиканских показателей ежегодно увеличивается и в 2022 году достигла максимальных значений за последние несколько лет», — сказал губернатор.

По итогам этого года в регионе ожидается выполнение двух целевых показателей — по темпам роста номинальной начисленной среднемесячной заработной платы и совокупным поступлениям доходов в бюджет. Также ожидается выполнение установленных заданий по снижению уровня затрат на производство и реализацию продукции, вводу в эксплуатацию жилья (в том числе с господдержкой и жилья для нуждающихся), производству импортозамещающих товаров.

Прогнозируется снижение валового регионального продукта в пределах 2% к уровню прошлого года. Причиной губернатор назвал сокращение объема валовой и добавленной стоимости, снижения объемов производства в строительстве, промышленности, торговле, транспортной деятельности. При этом, начиная со второго полугодия, область занимает первое место по темпам роста ВРП в республике.

Заседание проходит в формате видеоконференции. В работе принимают участие помощник Президента — инспектор по Брестской области Валерий Вакульчик, члены Совета Республики и депутаты Палаты представителей Национального собрания от Брестской области, руководители областных организаций, крупных промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

belta.by

Теги
Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of БЖД НАЗНАЧИЛА БОЛЕЕ 130 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПОЕЗДОВ НА ВРЕМЯ ПРАЗДНИКОВ

БЖД НАЗНАЧИЛА БОЛЕЕ 130 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПОЕЗДОВ НА ВРЕМЯ ПРАЗДНИКОВ

26.12.2022
Photo of Льготы по единому налогу для самозанятых

Льготы по единому налогу для самозанятых

26.12.2022
Photo of Жителя Лунинца мошенники обманули более чем на 14 тысяч рублей

Жителя Лунинца мошенники обманули более чем на 14 тысяч рублей

26.12.2022
Photo of Новый руководитель в СУ-63 г. Микашевичи

Новый руководитель в СУ-63 г. Микашевичи

26.12.2022
Photo of В Лунинецком районе прошёл районный этап соревнований «Снежный снайпер»

В Лунинецком районе прошёл районный этап соревнований «Снежный снайпер»

25.12.2022
Photo of В Лунинецком районе профсоюз работников АПК организовал поездку в Беловежскую пущу

В Лунинецком районе профсоюз работников АПК организовал поездку в Беловежскую пущу

25.12.2022
Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть