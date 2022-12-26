Шулейко: роль Брестской области в экономике страны ежегодно увеличивается

Роль Брестской области в экономике страны ежегодно увеличивается. Об этом заявил председатель облисполкома Юрий Шулейко на совместном заседании областного исполнительного комитета и 35-й сессии областного Совета депутатов,

На совместном заседании участники рассматривают ожидаемое выполнение прогноза социально-экономического развития области за 2022 год и проекты прогноза социально-экономического развития и областного бюджета на 2023 год. Юрий Шулейко отметил, что текущий год прошел в условиях непростой политической и экономической ситуаций.

«Несмотря на это, область обеспечила весомый вклад в экономику республики — более 11% объема валового внутреннего продукта и промышленного производства, практически 22% валовой продукции сельского хозяйства и почти 14% объема направленных в основной капитал инвестиций. Роль экономики области в формировании республиканских показателей ежегодно увеличивается и в 2022 году достигла максимальных значений за последние несколько лет», — сказал губернатор.

По итогам этого года в регионе ожидается выполнение двух целевых показателей — по темпам роста номинальной начисленной среднемесячной заработной платы и совокупным поступлениям доходов в бюджет. Также ожидается выполнение установленных заданий по снижению уровня затрат на производство и реализацию продукции, вводу в эксплуатацию жилья (в том числе с господдержкой и жилья для нуждающихся), производству импортозамещающих товаров.

Прогнозируется снижение валового регионального продукта в пределах 2% к уровню прошлого года. Причиной губернатор назвал сокращение объема валовой и добавленной стоимости, снижения объемов производства в строительстве, промышленности, торговле, транспортной деятельности. При этом, начиная со второго полугодия, область занимает первое место по темпам роста ВРП в республике.

Заседание проходит в формате видеоконференции. В работе принимают участие помощник Президента — инспектор по Брестской области Валерий Вакульчик, члены Совета Республики и депутаты Палаты представителей Национального собрания от Брестской области, руководители областных организаций, крупных промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

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