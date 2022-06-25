Спасатели пришли на помощь заблудившимся в лесу

24 июня в 21.50 к спасателям за помощью обратилась женщина, сообщившая, что она и ее сожитель заблудились в лесном массиве между деревнями Вылазы и Селище в Пинском районе.

Как выяснилось, днем они приехали в гости к знакомым, путь к дому которых от станции в д. Селище проходил через лес. На обратном пути, заблудились в лесном массиве и самостоятельно не смогли выйти.

Для проведения поисков были задействованы 5 единиц техники и 10 человек из числа работников Пнского Г(Р)ОЧС и Пинского центра ГУ «РОСН «Зубр».

По прибытии к месту поиска севернее деревни Вылазы был развернут штаб и начата отработка линейного ориентира «железная дорога».

Командир отделения службы поисково-спасательных работ и пожаротушения Пинского центра ГУ «РОСН «Зубр» Денис Мороз и спасатель-пожарный службы поисково-спасательных работ и пожаротушения Пинского центра ГУ «РОСН «Зубр» Маковецкий Артем, двигаясь на снегоболотоходе вдоль железнодорожного полотна, обнаружили потерявшихся.

«От пострадавших по телефону мы получили некоторые ориентиры и координаты, которые позволили сузить регион поиска», — рассказал Денис Мороз.

В медицинской помощи спасенные не нуждались.

Прежде чем отправиться в лес, изучите правила безопасности. Чаще всего проблемы с ориентированием возникают у людей пожилого возраста, кроме того, теряются и дети. Собираясь в лес, возьмите с собой небольшой запас еды, воду, нож и спички. Не забудьте заряженный мобильный телефон и необходимые вам лекарства. Подробнее о правилах читайте в разделе «Будь готов!» или лайфхаке «Как пойти в лес и вернуться домой до начала любимого сериала».