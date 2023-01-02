«Спецжелезобетон» — часть жизни Галины Курак из Микашевич

У жительницы Микашевич Галины КУРАК большая часть жизни связана с ОАО «Спецжелезобетон». Впрочем, даже уйдя на заслуженный отдых, она не расстается со своим дружным коллективом. Галина Ивановна теперь возглавляет ветеранскую организацию промышленного предприятия, а еще активно участвует в жизни отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста филиала Лунинецкого ТЦСОН г. Микашевичи.

– Мое детство и школьные годы прошли в Синкевичах, а первым местом работы стало учреждение образования в Малых Чучевичах, куда я пришла пионервожатой, – вспоминает собеседница.

Именно в этой деревне и состоялась та самая встреча, которая оказалась судьбоносной. Галина познакомилась с Николаем, ставшим ее супругом. После свадьбы жизнь молодой пары 13 лет была связана с Прибалтикой. Там у них родились сыновья — Дмитрий и Виктор. И все же семья приняла решение вернуться на малую родину. Причина – не просто отсутствие отдельного жилья, но и очень отдаленная перспектива решения этого вопроса.

В Микашевичах как раз в тот период развертывало и набирало мощности новое производство – нынешний ОАО «Спецжелезобетон». Николай трудоустроился токарем, Галина – инспектором отдела кадров. С той поры судьба семьи была тесно переплетена с жизнью этого предприятия. Как отмечает собеседница, в сложные 1990-е годы даже мысли не возникло сменить место работы.

– Наверное потому, что мы – представители одного из поколений, воспитанных в СССР, когда работу выбирали по душе, – говорит горожанка. – А еще коллектив у нас как был, так и остается хорошим, дружным и сплоченным! Работа стала для меня и вторым домом, и второй семьей.

К слову, в Беларуси жилищный вопрос Кураков решился довольно оперативно. Уже скоро они праздновали новоселье в просторной благоустроенной квартире 5-этажного дома, возведенного для работников предприятия. Когда же Николай и Галина построили жилье в частном секторе Микашевич, оставили квартиру семье одного из сыновей.

Сегодня дом по улице Школьной может служить наглядным примером того, во что могут превратить трудолюбивые руки обычный приусадебный участок. С наступлением первого тепла и до самых холодов его территория утопает в цветах и декоративной зелени кустарников – одних роз здесь более 30 сортов! А еще – красивый и ухоженный сад. Кроме того, среди грядок с традиционными для наших широт овощами и пряностями отдельным сектором выделяется участок с лекарственными травами. Есть всегда у Галины Ивановны чем вкусно и сытно накормить гостей, даже если их визит неожиданный:

– Готовлю много и всегда с большим удовольствием, в особенности пироги. Секреты их выпечки мне передала мама, а я – своим двум невесткам. Теперь кулинарные курсы проходят внуки: они – частые гости у дедушки с бабушкой. С радостью делюсь рецептами новой сдобы с подругами из отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста.

Между тем, кулинария, воспитание внуков и цветоводство – не единственные увлечения Галины Курак. Горожанка много путешествует, занимается лечебной гимнастикой и танцами, создает картины в технике алмазной мозаики, старается не пропустить ни одного концерта… В общем, ведет активную, насыщенную событиями и мероприятиями жизнь…

Наталья Лялюк

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