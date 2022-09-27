Суд огласил приговор по делу о гибели работницы на частной фирме

Суд Ганцевичского района огласил приговор по уголовному делу о служебной халатности, из-за которой погибла работница предприятия. Об этом сообщает пресс-служба Брестского областного суда.

Несчастный случай произошел 21 января на частной фирме. В служебной халатности был обвинен управляющий, который был ответственен за охрану труда на предприятии. Он знал, что в помещении для скапливания стружки и опилок не огорожен проем. Каких-то мер для безопасности предпринято не было. В итоге 45-летняя станочница деревообрабатывающих станков, работая на брикетировочном прессе, приблизилась к этому проему и упала в бункер оборудования. Женщина получила смертельные травмы.

По версии следствия, потерпевшая потеряла равновесие и упала в шахту станка высотой около трех метров.

Суд признал фигуранта виновным ч.2 ст.428 (служебная халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека) УК. Он получил три года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Также его на два года лишили права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей.

Гражданские иски сына и супруга погибшей женщины к фирме, на которой она работала, о взыскании морального вреда переданы на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор не вступил в законную силу. Он может быть обжалован и опротестован.