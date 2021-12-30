Общество

Талай о проекте обновленной Конституции: мы должны защитить наше наследие и код нации

Мы должны защитить наше наследие и код нации, заявил в эфире ОНТ паралимпиец, рекордсмен мира и Европы по плаванию, общественный деятель, член Конституционной комиссии Алексей Талай, 

“У нас есть шанс мирно внести те изменения, те самые перемены, о которых говорили наши оппоненты, оппозиционно настроенные граждане. Внести мирным путем те новые какие-то элементы, которые важны и своевременны, какие-то веяния времени. Внести и закрепить в Основном законе – в Конституции Республики Беларусь”, – сказал Алексей Талай.

По его словам, люди не безразличны к будущему своего народа и страны. “Людей волнуют такие простые, казалось бы, вещи, как семья, защита отцовства, материнства и детства. Все, что касается национальных традиций, нашего культурного наследия и кода. Здесь мы должны все это защитить. Семью защитить. Мы должны защитить здравый смысл”, – добавил паралимпиец.

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