Татьяна Курилович: «Партия должна стать надежной опорой белорусского государства…» (Лунинецкий район)

В числе делегатов на учредительный съезд «Белорусской политической партии «Белая Русь» избрана специалист отдела правовой и кадровой работы ОАО «Полесьеэлектромаш» Татьяна Курилович:

– Сегодня Беларусь находится в ситуации вызова, брошенного со стороны внешних сил. Поэтому общество должно быть единым и организованным, нацеленным на защиту государственности и национальных интересов.

В свете событий, которые сейчас происходят в мире, люди почувствовали необходимость активного участия в политической жизни, они хотят сами строить будущее для себя и своих детей. Чтобы Беларусь всегда оставалась крепкой и независимой, должны предприниматься серьезные усилия, на которые готов народ. Но поодиночке ничего сделать невозможно. Именно партия сможет решать те острые проблемы, которые стоят перед современным обществом. Она будет выражать интересы народа в целом, идеологию белорусской государственности. «Белорусская политическая партия «Белая Русь» должна стать надежной опорой для руководства страны, с ее помощью станет проще принимать важные решения, а все передовые идеи быстрее воплотятся в реальность.

Одна из главных задач – привлечение всех патриотов страны, всех граждан, которые понимают, что без объединения, без сообщества единомышленников выжить в современном мире очень сложно. Нужно сохранять белорусские традиции, на которых воспитывалось не одно поколение земляков, и одновременно внедрять все новое, что поможет достичь лучших результатов.

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