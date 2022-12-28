Телефон, соцсети и интернет-магазины: в МВД рассказали, как аферисты обманывают белорусов

Мошенники продолжают преступным путем выманивать деньги у белорусов и используют для этого различные схемы, сообщили в Министерстве внутренних дел.

Самыми распространенными на сегодня видами мошенничеств являются обманы по телефону, в социальных сетях и на торговых интернет-площадках. Злоумышленники могут звонить жертвам и представляться сотрудником правоохранительных органов или попавшим в беду родственником. Когда человека удается ввести в заблуждение, они требуют передать большую сумму якобы в счет освобождения от ответственности за автоаварию с жертвами. Обезопасить себя от преступных посягательств не сложно. Для этого достаточно повесить трубку и перезвонить родственнику.

Распространены и мошенничества в социальных сетях. Для обмана злоумышленники создают поддельные интернет-страницы магазинов по продаже товаров, где размещают фото из реальных онлайн-каталогов. Чтобы не стать жертвой, до перевода денег следует внимательно изучить отзывы об интернет-магазине и продавце.

Кроме того, в последнее время на тематических интернет-площадках размещаются объявления о продаже автомобилей, сельскохозяйственной и мототехники. Цена выставляется ниже рыночной. Когда появляются потенциальные покупатели, общение с ними переводится в мессенджеры, где под различными предлогами заинтересованных в дешевой технике вынуждают перечислять предоплату на банковские карты. После получения денег злоумышленники исчезают. Не попасть в ловушку поможет проверка фото, реквизитов, имен и фактов о продавце в нескольких источниках, а также оплата непосредственно при получении товара.

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