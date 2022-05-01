Теперь каждый «неугодный» в Европе может стать врагом? ЭТО ДРУГОЕ (видео)

Страны соседки Беларуси продолжают упражняться в том, кто лучше сможет продемонстрировать своим хозяевам, что они достойны грантов, достойны дотаций и вообще, что они идеальные пресмыкающиеся.
В этой программе расскажем:
— Как латвийское правительство лишает работы и средств к существованию своих же граждан.
— На латвийской границе могут поставить штамп шпиона и просто молча аннулировать визу?
История, мягко говоря, абсурдная, где не обошлось без спецслужб и их штампов времен холодной войны. А ещё бездоказательных обвинений, но для правительства Латвии это другое…
Смотрите специальный выпуск программы Ксении Лебедевой «ЭТО ДРУГОЕ».