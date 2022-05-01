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Теперь каждый «неугодный» в Европе может стать врагом? ЭТО ДРУГОЕ (видео)

01.05.2022
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Страны соседки Беларуси продолжают упражняться в том, кто лучше сможет продемонстрировать своим хозяевам, что они достойны грантов, достойны дотаций и вообще, что они идеальные пресмыкающиеся.

В этой программе расскажем:

— Как латвийское правительство лишает работы и средств к существованию своих же граждан.

— На латвийской границе могут поставить штамп шпиона и просто молча аннулировать визу?

История, мягко говоря, абсурдная, где не обошлось без спецслужб и их штампов времен холодной войны. А ещё бездоказательных обвинений, но для правительства Латвии это другое…

Смотрите специальный выпуск программы Ксении Лебедевой «ЭТО ДРУГОЕ».

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