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Три человека погибли за сутки при пожарах в Брестской области

06.03.2023
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В Брестской области за сутки при пожарах погибли три человека, сообщает областное управление МЧС.

Барановичским спасателям 5 марта в 07.30 поступила информация о пожаре в гараже. Погибшим найден мужчина 1968 года рождения. Огонь повредил легковой автомобиль, внутреннюю отделку и имущество в гараже.

В этот день примерно в 20.30 сотрудники МЧС получили сообщение о возгорании в частном жилом двухквартирном доме в агрогородке Гирмантовцы Барановичского района. Были обнаружены погибшими хозяйка квартиры 1961 года рождения и ее сожитель 1950 года рождения. Огонь уничтожил кровлю, перекрытие, внутреннюю отделку и имущество в одной квартире. Во второй повреждена кровля.

Специалисты выясняют причины и обстоятельства обоих происшествий.

belta.by

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