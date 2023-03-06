Три человека погибли за сутки при пожарах в Брестской области
В Брестской области за сутки при пожарах погибли три человека, сообщает областное управление МЧС.
Барановичским спасателям 5 марта в 07.30 поступила информация о пожаре в гараже. Погибшим найден мужчина 1968 года рождения. Огонь повредил легковой автомобиль, внутреннюю отделку и имущество в гараже.
В этот день примерно в 20.30 сотрудники МЧС получили сообщение о возгорании в частном жилом двухквартирном доме в агрогородке Гирмантовцы Барановичского района. Были обнаружены погибшими хозяйка квартиры 1961 года рождения и ее сожитель 1950 года рождения. Огонь уничтожил кровлю, перекрытие, внутреннюю отделку и имущество в одной квартире. Во второй повреждена кровля.
Специалисты выясняют причины и обстоятельства обоих происшествий.
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