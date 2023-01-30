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Три дуба и береза обошлись жителю Лунинецкого района в 3 тысячи рублей

30.01.2023
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Лунинецкой районной инспекцией природных ресурсов и охраны окружающей среды в ходе проведения контрольных мероприятий, был установлен факт несанкционированного удаления трех дубов и одной березы на территории общего пользования в аг. Велута жителем этой деревни.

В отношении нарушителя составлен административный протокол по ч. 3 ст. 16.17 КоАП РБ и, а также акт об установлении факта причинения вреда окружающей среде. Общая сумма штрафных санкций составила 3145 рублей.

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LNC

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