Три дуба и береза обошлись жителю Лунинецкого района в 3 тысячи рублей

Лунинецкой районной инспекцией природных ресурсов и охраны окружающей среды в ходе проведения контрольных мероприятий, был установлен факт несанкционированного удаления трех дубов и одной березы на территории общего пользования в аг. Велута жителем этой деревни.

В отношении нарушителя составлен административный протокол по ч. 3 ст. 16.17 КоАП РБ и, а также акт об установлении факта причинения вреда окружающей среде. Общая сумма штрафных санкций составила 3145 рублей.