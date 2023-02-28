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Участились факты обмана людей с использованием соцсети «Instagram» (Лунинецкий район)

28.02.2023
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В 2022 году на территории Лунинецкого района всего зарегистрировано 34 преступления по факту обмана граждан под предлогом продажи товара в социальных сетях. Отмечается устойчивая тенденция к увеличению числа зарегистрированных преступлений данной направленности.

Наиболее распространенными стали факты неисполнения продавцом своих обязательств по продаже и доставке приобретенного товара в социальной сети «Instagram», занимающихся продажей одежды, техники, мобильных телефонов по привлекательным ценам.

На таких аккаунтах по продаже чаще всего имеется большое количество подписчиков, информация о положительных отзывах и продолжительный период работы самого аккаунта по продаже. В ходе общения с продавцом он настаивает на том, чтобы вы внесли предоплату за товар, либо же полностью его оплатили с предоставлением Вам номера банковской карты или счета. После осуществления оплаты продавец зачастую перестает выходить на связь, либо же Вас блокирует, товара Вам в адрес не поступает, а аккаунт продолжает свою деятельность.

Среди распространенных мошеннических аккаунтов в социальной сети «Instagram» следует отметить следующие: «leadershop.by», «appleciti.by», «rotang.belarus», «_status_by», «icity_store.rum», «mania.apple.by», «technostore_by». (Пример: Гражданка Н. является пользователем социальной сети «Instagram», в рекламе обнаружила аккаунт «leadershop.by», который занимается продажей одежды. Выбрав понравившуюся одежду связалась с продавцом в личных сообщения, где ей было предложено сразу оплатить стоимость приобретаемого товара в размере 236 рублей, что гражданка Н. и сделала на предоставленный ей номер банковской карты. Гражданка Н. указала свой адрес и данный для доставки, продавцом сообщено, что оплата поступила и заказ будет отправлен через 2-3 дня. Однако в указанный период времени купленного товара в её адрес не поступило, продавец на связь более не выходит.)

При осуществлении покупок в сети Интернет, в частности у продавцов социальной сети «Instagram» следует настоять о телефонном разговоре с продавцом посредством абонентской связи, а также пользоваться наиболее безопасными способами доставки и оплаты (наложенный платеж). Любая произведенная оплата за товар, который в Ваш адрес не направлен, отсутствуют действительные сведения о его направлении, указывает лишь на возможность продавца не исполнять своих обязательств. Таким образом, следует всегда оставаться бдительными при осуществлении любых оплат в глобальной компьютерной сети Интернет.

Евгений Чижик, заместитель начальника Лунинецкого РОВД

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