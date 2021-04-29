В Барановичах вынесен приговор за блокировку железнодорожных путей

В Барановичах 27 апреля вынесен приговор трем местным жителям, осенью прошлого года предпринимавшим попытки блокировать железнодорожное сообщение на территории г. Барановичи, Барановичского и Ляховичского районов.

Ранее они судимы не были, все примерно одного возраста – 29, 31 и 33 года, у всех есть дети детсадовского возраста. Как сообщил государственный обвинитель, заместитель Брестского транспортного прокурора, старший советник юстиции Игорь Полыко, обвиняемые прочли в интернете призывы воздействовать на объекты инфраструктуры Белорусской железной дороги и по предварительному сговору в период с 27 октября по 6 ноября прошлого года совершили три эпизода, направленных на умышленное приведение в негодность путей сообщения. Они пытались помешать железнодорожному сообщению различными способами: натянуть металлическую проволоку между рельсами, насыпать щебня в щели стрелочного перевода, чтобы нельзя было перевести стрелку, гаечными ключами воздействовали на электромагниты, что привело к срабатыванию светофоров. В двух случая результатом этих ночных «вылазок» на железную дорогу стало нарушение графика движения грузовых поездов, максимальная задержка поезда составила 1 час 51 минута. Совокупный ущерб, нанесенный действиями обвиняемых Белорусской железной дороге, составил около 340 рублей.

Один из этой троицы работал машинистом, и, как отметил Игорь Полыко, имея опыт работы на железной дороге более десяти лет, знал систему безопасности железной дороги, не случайно свои действия обвиняемые совершали на особо значимых участках железной дороги. Благо, что к серьезным последствиям и жертвам это не привело. Но это обстоятельство весьма красноречиво свидетельствует против обвиняемых: одно дело ребячество или детские шалости и совсем другое, когда 30-летние мужчины, осознавая возможные последствия своих действий, ведут целенаправленные диверсии на значимых объектах транспортного сообщения. И уж, конечно, бывший работник железной дороги был прекрасно осведомлен о том, к чему могут привести такие вредительские действия.

До суда под стражей горожане находились почти пять месяцев, с начала декабря. Максимальное наказание, предусмотренное статьей 309 Уголовного кодекса Республики Беларусь (Умышленное приведение в негодность транспортного средства или путей сообщения), по части 1-й которой осудили обвиняемых, предусматривает лишение свободы на срок до трех лет. Свою вину они признали частично, ущерб полностью погасили до начала рассмотрения дела судом. Оказавшись на скамье подсудимых, парни уверяли, что способы блокировки увидели по телевизору и любопытство подтолкнуло повторить их, чем доказать, что ни к каким опасным последствиям это не приведет. Такой вот детский невразумительный лепет. А может и вовсе такими деструктивными действиями они хотели улучшить состояние железной дороги и ее безопасности?

Однако суд г. Барановичи и Барановичского района поддержал государственного обвинителя и назначил Владимиру Ланкевичу и Сергею Богдану по три года лишения свободы, а Виктору Иванцову, который участвовал лишь в одном эпизоде – два года лишения свободы в исправительной колонии в условиях общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение десяти дней со дня провозглашения.

Всего минувшей осенью по республике было зафиксировано более 130 эпизодов, в том числе по г. Барановичи есть еще несколько нераскрытых, однако это дело времени, уверены правоохранители.

zarya.by