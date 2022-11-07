Общество

В Беларуси запретили продажу жидких противогололедных реагентов под видом незамерзаек

07.11.2022
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 Запрещены ввоз и продажа жидких противогололедных реагентов под видом незамерзаек, сообщает сайт Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Такое решение закреплено в постановлении замминистра — главного государственного санитарного врача Беларуси №47 от 1 ноября 2022 года, которым внесены изменения в постановление №1 от 5 января 2022 года. Речь идет о запрете ввоза и обращения на территории Беларуси жидкостей антиобледенительных, жидких противогололедных реагентов и иных жидкостей с аналогичной областью применения товарных позиций 3402, 3820 ТН ВЭД ЕАЭС, упакованных в потребительскую упаковку для розничной торговли, с содержанием метанола в концентрации более 0,05 объемного процента.

Ранее временная санитарная мера распространялась только на жидкости антиобледенительные (код 3820 00 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС). Вместе с тем в ходе государственного санитарного надзора выявлены факты обращения жидких противогололедных реагентов и иных подобных жидкостей товарной позиции 3402 ТН ВЭД ЕАЭС, реализуемых под видом низкозамерзающих стеклоомывающих жидкостей (используется схожие упаковка, дизайн, маркировка, акцентируется внимание потребителей на отдельных свойствах, подобных стеклоомывателям).

При этом основной компонент этих жидкостей – метанол, в связи с чем они не должны использоваться в качестве стеклоомывателя для автомобилей.

Санитарно-эпидемиологической службой республики в январе-марте 2022 года пресечена реализация свыше 6 тыс. единиц небезопасной продукции объемом около 35 тыс. л. Государственный санитарный надзор за обращением низкозамерзающих стеклоомывающих жидкостей продолжается.

belta.by

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