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В Брестской области начали включать отопление

20.09.2022
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В Брестской области начался отопительный сезон, сообщил генеральный директор областного управления ЖКХ Александр Максимчук.

Брестский облисполком 19 сентября разослал в городские и районные исполкомы рекомендательное письмо о согласовании начала отопительного периода. «В связи с резким понижением температуры наружного воздуха необходимо рассмотреть вопрос подачи тепловой энергии для нужд отопления детских дошкольных, школьных, лечебно-профилактических, медицинских учреждений, учреждений социального обеспечения, музеев, государственных архивов, библиотек и гостиниц», — говорится в документе, который подписал заместитель председателя Брестского облисполкома Геннадий Борисюк.

Решения о подаче тепла в городах и районах принимают самостоятельно.

Подключение к теплоисточникам будет проводиться поэтапно. Традиционно сначала тепло подадут первой группе потребителей — в школах, детских садах, больницах, домах престарелых. Затем батареи потеплеют в домах жителей Брестской области. Для этого нужно, чтобы среднесуточная температура в течение пяти дней не превышала 8 градусов тепла. Позже всего потеплеет в административных зданиях и промышленных помещениях.

В юго-западном регионе все 599 котельных получили паспорта готовности к осенне-зимнему периоду. Коммунальные службы впрок запаслись топливом. Потребителей также призывают позаботиться о сохранности тепла в домах.

В Брестской области отопительный сезон в прошлом году начался в такое же время.

 

 

 
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