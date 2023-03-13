В Брестской области привлекли к ответственности около 140 нарушителей правил перевозки пассажиров

В Брестской области за две недели около 140 человек были привлечены к административной ответственности за нарушения при перевозке пассажиров, сообщает управление ГАИ УВД облисполкома.

С 27 февраля по 13 марта в Беларуси правоохранители проверяют обеспечение безопасности пассажиров при перевозках в регулярном и нерегулярном сообщении. Во время рейдов в Брестской области сотрудники ГАИ останавливают автомобили такси и маршрутный транспорт. Особое внимание обращают на физическое состояние водителей, проверяют документы, проводят профилактические беседы.

За две недели в Брестской области к административной ответственности привлекли около 140 водителей и должностных лиц, которые ответственны за перевозку пассажиров. Так, один водитель сел за руль маршрутки пьяным. Еще двое перевозчиков оказались бесправниками. Также инспекторы зарегистрировали 21 нарушение правил перевозки пассажиров.

«Результаты проводимых профилактических мероприятий свидетельствуют о том, что водители такого транспорта не в полной мере понимают, какая огромная ответственность лежит на их плечах. Ведь каждый пассажир на какое-то время доверяет им самое ценное — свою жизнь. Поэтому от этих водителей требуется быть безукоризненными в дорожной грамоте, вежливыми и аккуратными», — подчеркнули в ГАИ

belta.by

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