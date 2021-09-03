В графике Президента день футбола. Лукашенко открыл детско-юношеский центр “Динамо-Минск”

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня принимает участие в открытии детско-юношеского футбольного центра клуба “Динамо-Минск”, сообщает БЕЛТА.

У ФК “Динамо-Минск” не было собственной домашней арены для подготовки кадров и тренировки спортсменов. На объекте разместилась специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва “Академия футбола ФК “Динамо-Минск”, созданная в 2015 году. В академии занимаются 370 детей в возрасте от 5 до 18 лет в 26 группах, в том числе созданы две группы для девушек. Подобран высококвалифицированный тренерско-преподавательский состав. 21 человек имеет лицензии UEFA.

В дальнейшем стадион “Динамо-Юни” планируется использовать для тренировочного процесса и игр воспитанников академии, женской и дублирующей команды “Динамо-Минск”, а также для игр основной команды, когда невозможно задействовать Национальный олимпийский стадион “Динамо”.

Генеральный директор “Минскпромстроя” Олег Дашкевич (это предприятие занималось реконструкцией стадиона “Динамо-Юни”) передал главе государства символический ключ от спортивной площадки. Президент в свою очередь вручил его генеральному директору ФК “Динамо-Минск” Андрею Толмачу, а тот отдал ключ воспитанникам Академии футбола.

Президенту подарили сувенир – спортивную майку с эмблемами ФК “Динамо-Минск”. Затем глава государства пообщался с основными игроками клуба и юными футболистами.

Александр Лукашенко напомнил о своем требовании, чтобы была отдача и результат от средств, которые государство вкладывает в спорт. Глава государства раскритиковал нынешнее положение дел в отечественном футболе. “Смотреть на то убожество, которое сегодня демонстрирует футбол, недопустимо”, – отметил Александр Лукашенко.

Президент пояснил, что имеет в виду не только “блестящую” игру белорусской сборной против команды Чехии. “Я руководителю федерации задал вопрос: зачем выпустили вообще молодежную команду на футбольное поле вчера? Они не собрались играть. Запомните: это вам урок”, – заявил глава государства.

Как сообщалось, футболисты национальной сборной Беларуси потерпели второе поражение подряд в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года. В своем третьем поединке квалификационной группы Е белорусы проиграли в Остраве команде Чехии со счетом 0:1.

До этого белорусская сборная победила в Минске сборную Эстонии (4:2), а потом уступила в гостях команде Бельгии (0:8). Теперь команда Георгия Кондратьева отправится в Казань, где проведет два следующих поединка отборочного турнира: 5 сентября со сборной Уэльса, 8 сентября с Бельгией.

Государство поддержит белорусских футболистов, но они должны показывать результат. “Если вы решили играть в эту прекрасную игру, самую популярную в нашей стране и во всем мире, и у вас перед глазами зеленый цвет (я имею в виду доллар; может быть, розовый – евро), вы никогда не станете футболистами и спортсменами. Вы должны приходить сюда для того, чтобы играть в футбол. И если вы будете стремиться к этому, на начальном этапе вы получите материальное вознаграждение, чтобы нормально жить. Это я вам обещаю, государство это обеспечит вам”, – сказал Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул: добиться результата можно только упорным трудом и самоотдачей. “Хотите играть – играйте. Вы должны этим заниматься каждый день с утра до вечера. С мячом должны спать. Если вы этого не понимаете, вы не футболисты”, – отметил глава государства.

Александр Лукашенко обратил внимание на то, что в его годы у спортсменов не было таких условий для тренировок, как сегодня, об этом они могли только мечтать. Но результаты были. “И это все создано за счет белорусского народа. Я хочу, чтобы вы это помнили. А вы это будете понимать и помнить только тогда, если вас к этому сподвигнут ваши тренеры. Все зависит от тренера. Спортсмен может сделать все, чему его обучит и что заставит делать тренер. Нет тренера – нет команды, нет спортсмена”, – убежден Президент. Он добавил, что есть большие вопросы и к административному аппарату чиновников.

Глава государства также пожелал молодым игрокам быть патриотами, ведь они играют для людей, а не для руководства страны. Кроме того, спортсменам уже в юном возрасте надо задумываться о своем будущем и устраивать свою жизнь, отметил Президент. “Жизнь спортсмена очень короткая, – констатировал он. – И за эту жизнь вы не только должны научиться играть, сделать себя, заработать какие-то средства на будущее. Но и после 30 же люди живут. А это значит, что надо учиться. Жизнь спортсмена катастрофически тяжелая, каторжная. Но вы сами выбрали такую судьбу. Постарайтесь пройти эту жизнь так, как надо. В этом возрасте вы делаете самих себя”.

“Если вы будете стремиться стать настоящими спортсменами, любить свою страну, считайте, что мы договорились и поддержку вы всегда получите”, – подытожил белорусский лидер.