В Лунинце планируется расширение полигона твёрдых коммунальных отходов

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАН О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ОТЧЕТА ОБ ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ (ОВОС) ПО ОБЪЕКТУ: «ПОЛИГОН ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ В Г. ЛУНИНЕЦ (ЧЕТВЕРТАЯ КАРТА)»

План-график работ по проведению оценки воздействия на окружающую среду

Подготовка программы проведения ОВОС с 20.01.2023 по 01.02.2023 Проведение предварительного информирования граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной и иной деятельности с 01.02.2023 по 23.02.2023 Проведение ОВОС и подготовка отчета об ОВОС с 13.02.2023 по 22.02.2023 Проведение общественных обсуждений (слушаний) на территории Республики Беларусь с 24.02.2023 по 25.03.2023 (срок проведения общественных обсуждений составит не менее 30 дней) Проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС в случае обращения граждан о необходимости проведения собрания, дата проведения собрания будет сообщена дополнительно Доработка отчета об ОВОС по замечаниям с 27.03.2023 по 31.03.2023 (в случае необходимости доработки отчета) Представление отчета об ОВОС в составе проектной документации на государственную экологическую экспертизу с 03.04.2023 по 03.05.2023 (срок проведения государственной экологической экспертизы – 1 месяц) Принятие решения в отношении планируемой деятельности в течение 15 рабочих дней после получения заключения государственной экологической экспертизы

Сведения о планируемой хозяйственной или иной деятельности и альтернативных вариантах ее размещения и (или) реализации:

Заказчик планируемой деятельности: Коммунальное унитарное многоотраслевое производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Лунинецкое ЖКХ»

Юридический адрес: 225644, Республика Беларусь, Брестская область, г. Лунинец, ул. Баженовой, 4

Контактный телефон/факс 8-01647-2-27-51, 2-27-07

E-mail: lncjkh@lnc.bujkh.by

Проектом предусматривается строительство рабочей карты полигона ТКО, проезда к карте с покрытием из ПГС. Полигон ТКО расположен в районе Лунинецкий р-н,. Дворецкий с/с, 13 в Брестской области. Рабочая карта предназначена для обезвреживания твердых коммунальных отходов путем их механизированного послойного складирования, уплотнения и изоляции на искусственно созданном основании. На объекте принимаются отсортированные твердые отходы от жилых домов, общественных зданий и сооружений, предприятий торговли, общественного питания, уличного садово-паркового смета.

Место размещения проектируемой карты предусмотрено на земельном участке с кадастровым номером 124700000001000429 площадью 12.2га, отведенном для обслуживания мусоросвалки.

Выполнение работ по разработке определено решением Лунинецкого районного исполнительного комитета от 13 сентября 2021 года №1614 и проектной документации по объекту.

Проектом предусматривается строительство карты для захоронения ТКО примерной площадь карты 1,7 га с горизонтальным основанием для обеспечения равномерного распределения фильтра по всей площади, необходимых вспомогательных сооружений благоустройства и инженерных систем.

В качестве альтернативных вариантов рассматривались:

— вариант 1: устройство карты на отведенном земельного участке с использованием существующих инженерных сетей и благоустройства существующего полигона ТКО;

— вариант 2: отведение дополнительного земельного участка с подводом всех необходимых коммуникаций;

— вариант 3: «Нулевая альтернатива», означающая полный отказ от реализации проекта.

Приоритетным направлением является выбор 1 варианта реализации намеченной хозяйственной деятельности. Устройство новой карты на существующем земельном участке с кадастровым номером 124700000001000429, отведенном для обслуживания полигона ТКО, с имеющейся инфраструктурой, позволит снизить воздействие на окружающую среду, в частности на почвенные и водные ресурсы.

Отказ от строительства новой карты ограничит возможности захоронения образующихся отходов и отрицательно скажется на природоохранной деятельности Республики Беларусь. Таким образом, 1-й вариант (реализация проектных решений) является приоритетным.

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