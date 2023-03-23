В Лунинце сдали в эксплуатацию дом для военнослужащих (фоторепортаж)

В Лунинце сдали в эксплуатацию дом для военнослужащих. Семьи новоселов поздравили сегодня министр обороны Виктор Хренин и председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко

В Беларуси сформирован новый зенитный ракетный полк. Воинская часть обеспечена современными образцами вооружения и военной техники. При формировании полка особое внимание уделялось созданию современной военной инфраструктуры и учебно-материальной базы, оборудованию комфортабельных мест размещения личного состава, вопросам социального обеспечения военнослужащих и их семей. В частности, введен в эксплуатацию 72-квартирный дом. Строительство позволило обеспечить арендным жильем военнослужащих.

«При формировании полка в приоритете была социальная забота о семьях военнослужащих. Многим из вас пришлось переехать на новое место службы. Этот поступок характеризует коллектив вновь созданного зенитного ракетного полка как людей, преданных воинскому долгу, — подчеркнул Виктор Хренин. — В государстве уделяется самое пристальное внимание обеспечению жильем бюджетников и военнослужащих. В феврале глава государства подписал указ №37 об обеспечении арендным жильем военнослужащих. Ко всем имеющимся способам получения жилья добавлен еще один. Теперь люди в погонах имеют право, отдав определенные годы своей жизни служению Родине, получить жилье бесплатно».

Министр обороны отметил, что в прошлом году в Беларуси было построено 540 квартир для военнослужащих в 12 городах. В 2023-м планируется возвести более 3,9 тыс. арендных квартир в 24 городах страны.

Виктор Хренин поздравил новоявленных жильцов с получением квартир. «Убежден, что вы достойно будете выполнять задачи. Это серьезный стимул, когда знаешь, что семья обеспечена и есть жилье», — сказал министр обороны, обращаясь к военнослужащим.

В свою очередь Юрий Шулейко добавил, что местные власти позаботились и о семьях военнослужащих, которые прибыли в Лунинец для прохождения службы. Детям предоставлены места в школах и детских садах, взрослые смогли трудоустроиться на предприятия и в организаци города. «Посещая Лунинец, глава государства поручил обустроить быт военнослужащих. В кратчайшие сроки был запроектирован дом. За пять месяцев 72 квартиры введены в строй. Квартиры с отделкой, они уже готовы для проживания. Семьи военнослужащих уже заселяются», — сказал губернатор. Среди новоселов есть и многодетные семьи. Председатель облисполкома вручил им подарки. Юрий Шулейко добавил, что в этом году для сотрудников силового блока в Брестской области планируют построить 1121 квартиру.

Семьи пока еще обживаются в новом доме. Инга и Дмитрий воспитывают двух сыновей. Семья поселилась в трехкомнатной квартире. «До этого в другом городе жили в двухкомнатной служебной квартире. Приехали в Лунинец буквально месяц назад. Нам предоставили квартиру с хорошей отделкой, очень довольны. Комфортно», — поделились супруги. Инга также отметила, что рядом расположены игровая и футбольная площадки, далеко проезжая часть. Соседями этой семьи будут Александр и Светлана, которые тоже переехали из другого города. «Условия хорошие. Ремонт сделан качественно. Все для жизни предоставлено. В городе достаточно магазинов, транспорт ходит часто, недалеко детский сад и школа. Мы довольны», — резюмировал военнослужащий.

belta.by

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