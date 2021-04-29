В Лунинце за первый квартал выдано в 3,2 раза больше разрешений на допуск к участию в дорожном движении

За первый квартал на станциях Лунинца выдано 5908 разрешений на допуск транспортных средств к участию в дорожном движении, что в 3,25 раза больше чем за аналогичный период 2020-го. Из них юридических лиц – 439 (114 процентов).

Что нужно знать перед тем, как предоставить автомобиль на техосмотр? Отвечает инженер по допуску транспортных средств к участию в дорожном движении Виталий Цыпкевич:

– Алгоритм действий довольно простой. Транспортное средство должно быть чистым. Оплата в размере 0,3 базовой величины (8,7 рубля) производится в банке, на почте или самостоятельно в системе “Расчет” ЕРИП (Другие платежи – Белтехосмотр – Разрешение (физические лица). Указываем серию и номер техпаспорта без пропуска (слитно) с обязательным указанием отчества.

После проведения контрольно-диагностических работ автовладельцу выдается диагностическая карта, которая содержит сведения об исправности транспортного средства, насколько оно соответствует необходимым требованиям. Оплата за контрольно-диагностические работы производится на месте. Если все в порядке, инженер по допуску, осуществляет административную процедуру. При наличии всех документов, необходимую информацию вносить в систему и выдает бумажное разрешение. В нем указан только срок действия, идентификационный номер (VIN) и номер автомобиля. Его не нужно прикреплять на стекло, а просто иметь при себе и при необходимости предоставлять сотрудникам ГАИ.