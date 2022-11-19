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В Лунинецком районе браконьеру «дали» три месяца ареста

19.11.2022
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Прокуратура Лунинецкого района поддержала в суде государственное обвинение в отношении местного жителя, которому инкриминирована незаконная добыча рыбы запрещенным орудием, повлекшая причинение ущерба в крупном размере, сообщили в службе информации прокуратуры Брестской области.

Случай произошел 13 сентября на озере Глубокое вблизи деревни Запросье. Как установлено, мужчина выловил рыбу с помощью лесковой сети. Сумма ущерба, причиненного природе незаконной рыбалкой, превысила Br4,4 тыс. В судебном заседании фигурант признал свою вину.

С учетом представленных государственным обвинителем доказательств на основании ч.2 ст.281 УК суд Лунинецкого района приговорил браконьера к трем месяцам ареста. Также он должен выплатить в полном объеме причиненный окружающей среде ущерб. В отношении орудий преступления — лодки и лесковых сетей — применена специальная конфискация.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

belta.by

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