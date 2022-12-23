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В Лунинецком районе откроют резиденцию Деда Мороза

23.12.2022
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В Лунинецком районе откроется резиденция деда Мороза и Снегурочки на базе государственного воспитательно-оздоровительного учреждения образования «Стационарно-оздоровительный лагерь «Спутник» на озере Белом,

Резиденция будет работать для всех желающих её посетить 27-28 декабря и 3-5 января.

Начало сеансов в 11.00, 13.00, 15.00.

Цена одного билета – 5 рублей.

В программе:

— новогодняя квест-игра;

– хороводы, игры, танцы, конкурсы;

– фото со сказочными героями;

– сладкие угощения от Деда Мороза;

– горячее питание и сладости (по желанию, за отдельную плату);

– продажа новогодних сувениров (по желанию, за отдельную плату).

Билеты можно приобрести в ГУО «Центр детского творчества г. Лунинца (пл. Ленина, 12).

Дополнительная информация по телефону 6-15-49.

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