В Лунинецком районе откроют резиденцию Деда Мороза
В Лунинецком районе откроется резиденция деда Мороза и Снегурочки на базе государственного воспитательно-оздоровительного учреждения образования «Стационарно-оздоровительный лагерь «Спутник» на озере Белом,
Резиденция будет работать для всех желающих её посетить 27-28 декабря и 3-5 января.
Начало сеансов в 11.00, 13.00, 15.00.
Цена одного билета – 5 рублей.
В программе:
— новогодняя квест-игра;
– хороводы, игры, танцы, конкурсы;
– фото со сказочными героями;
– сладкие угощения от Деда Мороза;
– горячее питание и сладости (по желанию, за отдельную плату);
– продажа новогодних сувениров (по желанию, за отдельную плату).
Билеты можно приобрести в ГУО «Центр детского творчества г. Лунинца (пл. Ленина, 12).
Дополнительная информация по телефону 6-15-49.
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