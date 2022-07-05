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В Лунинецком районе погиб велосипедист
Трагедия произошла 2 июля. Около 13.40 часов 40-летний житель Гродненской области управлял транспортным средством «ГАЗ» и двигался по автодороге М-10 «гр. РФ — Гомель – Кобрин».
На 363 километре указанной автодороги, по предварительной информации, совершил наезд на 75-летнего местного жителя, который двигался по правому краю проезжей части в попутном направлении.
Велосипедист скончался на месте происшествия.
По информации УВД Брестского облисполкома