В Лунинецком районе погиб велосипедист

Трагедия произошла 2 июля. Около 13.40 часов 40-летний житель Гродненской области управлял транспортным средством «ГАЗ» и двигался по автодороге М-10 «гр. РФ — Гомель – Кобрин».

На 363 километре указанной автодороги, по предварительной информации, совершил наезд на 75-летнего местного жителя, который двигался по правому краю проезжей части в попутном направлении.

Велосипедист скончался на месте происшествия.

По информации УВД Брестского облисполкома