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В Лунинецком районе погиб велосипедист

05.07.2022
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Трагедия произошла 2 июля. Около 13.40 часов 40-летний житель Гродненской области управлял транспортным средством «ГАЗ» и двигался по автодороге М-10 «гр. РФ — Гомель – Кобрин». 

На 363 километре указанной автодороги, по предварительной информации, совершил наезд на 75-летнего местного жителя, который двигался по правому краю проезжей части в попутном направлении. 

Велосипедист скончался на месте происшествия. 

По информации УВД Брестского облисполкома

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