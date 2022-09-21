В Лунинецком районе с начала года произошел 41 пожар, погибли 2 человека

В рамках второго этапа республиканской акции «В центре внимания – дети!» начальник материально-технической службы и обеспечения Лунинецкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям Артем Гузаревич встретился с педагогами и техническим персоналом ГУО «Средняя школа №3 г. Лунинца».

Артем Викторович рассказал собравшимся о целях и задачах акции, акцентировав внимание на быстрых и четких действиях при проведении эвакуации.

– Ваша главная задача – эвакуировать детей и не допустить, чтобы кто-то из учеников остался в здании школы, – отметил спасатель.

Поговорив об эвакуации, работник МЧС рассказал об основных причинах возникновения пожаров на территории района и их количестве. Напомнил о правилах эксплуатации отопительных приборов и печей. Чтобы обезопасить себя и свое имущество, спасатель рекомендовал установить в собственных жилых домах, а также в домах пожилых близких родственников автономные пожарные извещатели.

В завершение встречи Артем Викторович раздал присутствующим буклеты с правилами пожарной безопасности и напомнил, что в случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номерам телефонов 101 или 112.

На территории Лунинецкого района с начала года произошел 41 пожар, погибли 2 человека. Основная причина пожаров, около 50%, – неосторожное обращение с огнем, в некоторых случаях – детская шалость с огнем.

Уважаемые родители, МЧС напоминает: обучайте детей правилам пожарной безопасности, будьте для них примером. Не оставляйте малолетних без присмотра. Храните спички и зажигалки в недоступных для детей местах. Не оставляйте их присматривать за горящим костром или печью. Помните, что именно вы в ответе за жизнь и здоровье ребенка.

По информации областного УМЧС