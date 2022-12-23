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В Лунинецком районе с начала года произошло 18 учётных ДТП, в которых погибло 7 человек

23.12.2022
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Под председательством прокурора Лунинецкого района состоялось координационное совещание по борьбе с преступностью и коррупцией, на котором рассмотрены вопросы безопасности дорожного движения.

В работе совещания приняли участие руководители органов местной власти, правоохранительного блока, дорожных и коммунальных служб, а также предприятий и организаций района.

Открывая совещание, прокурор Лунинецкого района отметил недостаточность работы по предупреждению дорожно-транспортных происшествий и минимизации их последствий.

Справочно. За истекший период 2022 года в Лунинецком районе зарегистрировано 18 ДТП (в 2021 – 12), в них погибли 7 человек (в 2021 году – 3), ранения различной степени тяжести получили 19 граждан (в 2021 году –12).

«Основной причиной ДТП остается несоблюдение правил дорожного движения, в том числе со стороны пешеходов. Имелись случаи управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, в утомленном состоянии, ряд иных существенных нарушений ПДД», – констатировал прокурор района. 

На совещании заслушаны отчеты руководителей Лунинецкого райисполкома и ОГАИ Лунинецкого РОВД о работе по предупреждению нарушений ПДД.

На конкретных примерах участники координационного совещания обсудили пути повышения безопасности на дорогах района. Рассмотрели предложения по развитию дорожной инфраструктуры. Уделили внимание качеству индивидуальной профилактики с теми гражданами, которые допустили грубые нарушения ПДД.

По результатам совещания выработаны дополнительные меры для стабилизации ситуации в названной сфере, среди которых – повышение качества освещенности улиц населенных пунктов, усовершенствование технических средств организации дорожного движения, дополнительное оборудование мест повышенной опасности для участников дорожного движения.

Служба информации прокуратуры Брестской области

Более подробная информация в номере газеты «Лунінецкія навіны» за 23 декабря

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