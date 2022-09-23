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В Лунинецком районе сотрудники милиции предупреждают пожилых людей

23.09.2022
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На территории Лунинецкого района во исполнение Плана мероприятий республиканской
акции «Уважение. Забота. Ответственность» организованного ко дню пожилых людей, проводятся профилактические мероприятия, направленные на предупреждение мошеннических действий в отношении пожилых людей.

Целью данного мероприятия является доведение информации направленной на принятие эффективных мер по противодействию киберпреступности, профилактике их совершения, повышению цифровой грамотности населения, уделяя особое внимание уязвимым слоям населения.

Ирина Ванюк, старший оперуполномоченный Лунинецкого РОВД

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