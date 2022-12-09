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В Лунинецком районе спасатели отправились в гости к школьникам

09.12.2022
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С целью профилактики пожаров по причине детской шалости с огнем спасатели Пожарного аварийно-спасательного поста №14 Лунинецкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям приехали в гости к ученикам из ГУО «Редигеровская средняя школа».

Большой интерес и бурю положительных эмоций вызвал у школьников приезд спасателей. Ученики познакомились с аварийно-спасательным инструментом и оборудованием. Каждый смог посидеть в кабине пожарной машины и примерить элементы боевой одежды.

Начальник поста Сергей Урбанович подробно рассказал ребятам о благородной профессии спасателя и чем занимаются спасатели вовремя несения боевого дежурства.

В завершении встречи Сергей Иванович напомнил школьникам основные правила безопасности в зимний период, — «Не гуляйте самостоятельно у водоемов и не выходите на лед. Так же знайте, — дополнил спасатель — пользоваться пиротехникой без присутствия взрослых категорически запрещается»

МЧС напоминает: не оставляйте малолетних детей без присмотра, обучайте их элементарным правилам безопасности и действиям в случаях чрезвычайных ситуаций. Справочно: на территории Брестской области с начала 2022 года произошли 841 пожар, погибли 67 человек, из них 3 ребенка.

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