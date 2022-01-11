В проекте Конституции закреплены нормы по недопущению вмешательства в дела государства

“Сегодня ситуация напряженная не только на границе с Беларусью, но и во всем мире. В этой связи очень важно защитить наше молодое государство, где еще не до конца сформировались институты и системы государственного управления. Мы видим, по каким-то направлениям они уже достаточно сильны, где-то 2020 год показал, что нужно провести определенную работу, что-то усилить и укрепить. Это необходимо для того, чтобы никакие вмешательства в наши дела – внутренние и внешние – не поломали систему государственного управления, не разрушили экономику и социальную сферу. Мы должны создать, закрепить и соблюсти баланс в Конституции. Де-факто: Всебелорусское народное собрание зарекомендовало себя как орган, который обеспечивает стабильность и поступательное развитие нашего государства. Мы всего лишь придаем ему конституционный статус и де-юре даем возможность существовать и быть коллективным балансом между всеми ветвями власти и народом”, – отмечает депутат Палаты представителей Сергей Клишевич

Говоря о заинтересованности населения в обсуждении проекта Основного закона, депутат обращает внимание на то, что в первую очередь людей волнуют темы, связанные с образованием, медициной, заработной платой. “Очень важно раскрыть суть вопросов, связанных с социальными гарантиями, которые усиливаются в Конституции. Нужно также донести гражданам все аспекты касательно политической трансформации нашего государства с учетом того, что в новой редакции появляется глава по ВНС. Люди должны понимать его суть, особенно когда будут сталкиваться с откровенными фейками и пропагандой против нашего государства и этих изменений. Мы должны подготовить наших людей, чтобы сформировать определенную защиту”, – добавил парламентарий.

По материалам belta.by