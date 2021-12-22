Общество

Важность создания и сохранения в райцентрах небольших производств

Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает важность создания и сохранения в райцентрах небольших производств, чтобы местные жители были обеспечены работой. Об этом он заявил сегодня на встрече с активом Гомельской области.

Александр Лукашенко пояснил, что эта же тема поднималась накануне во время его встречи с семьей космонавта Олега Новицкого, который родом из Червенского района. Еще в советские времена там был целый ряд небольших производств, которые выпускали различную востребованную продукцию.

В этой связи глава государства отметил, что за последние годы многие районные центры были приведены в порядок, но за этой работой отчасти забыли о создании рабочих мест. “Главное для человека – работа, производство должно быть какое-то”, – сказал он.

Президент подчеркнул, что речь именно о небольших производствах. Например, на 100-120 рабочих мест. “Чтобы они были привязаны к этому районному центру. Если мы из районных центров уберем такие вот фундаментальные производства, работы не будет, люди начнут уезжать, – сказал он. – Чтобы у нас было равномерное размещение производительных сил, надо иметь производства”.

Как вариант, Александр Лукашенко отметил, что Гомельская область богата лесными ресурсами и спрос на древесину и товары из нее огромный. В том числе и в этом сегменте возможно создание и развитие перспективных производств в небольших городах.

Глава государства отметил, что подобная проблема с дефицитом рабочих мест касается не всех райцентров, но по несколько таких в каждой области есть. “Вот это надо нам иметь в виду”, – сказал он.

“Надо ориентироваться на местное серые. Я уже не говорю про бывшую “Сельхозтехнику”, у нас – “Райагросервис”. Слушайте, без них же нельзя. Они должны быть в каждом районе восстановлены. Далее – ПМК (передвижная механизированная колонна. – Прим. БЕЛТА) строительные. Что за председатель райисполкома, если у него нет строительной организации? Ну кое-где дорожные ПМК, мелиорации… Вот эти группы надо иметь. Пусть по 4-5 человек, но они должны быть в “Сельхозтехнике” сосредоточены для того, чтобы оказывать людям помощь и поддержку”, – подчеркнул белорусский лидер

belta.by

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