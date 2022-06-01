«Весёлая карусель» в Лунинце

К Международному дню защиты детей, 1 июня 2022 года, специалисты отделения социальной адаптации и реабилитации ГУ«Лунинецкий территориальный центр социального обслуживания населения» подготовили и провели конкурс дворовых игр среди подростков «Весёлая карусель». Участники конкурса состязались в классических играх: «Классики», «Резиночка», «Квадрат».

Положительные эмоции получили также зрители, так как у многих из них эти игры вызвали воспоминания о детстве, и они на мгновение вернулись в эту беззаботную, счастливую пору. Целью организации конкурса было напоминание о том, что у наших детей есть важная потребность в нашем внимании, поддержке, присутствии, что именно от нас взрослых зависит, каким будут их детские годы, какие ценности будут заложены для того, чтобы дети росли здоровыми и счастливыми.

Директор Т.Н. Потурай