Общество

«Весёлая карусель» в Лунинце

01.06.2022
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К Международному  дню  защиты детей, 1 июня 2022 года, специалисты отделения социальной адаптации и реабилитации ГУ«Лунинецкий территориальный центр социального обслуживания населения» подготовили и провели конкурс дворовых игр среди подростков «Весёлая карусель». Участники конкурса состязались в классических играх: «Классики», «Резиночка», «Квадрат».

Положительные эмоции получили также зрители, так как у многих из них эти игры вызвали воспоминания о детстве, и они на мгновение вернулись в эту беззаботную, счастливую пору. Целью организации конкурса было напоминание о том, что у наших детей есть важная потребность в нашем внимании, поддержке, присутствии, что именно от нас взрослых зависит,  каким будут их детские годы, какие ценности будут заложены для того, чтобы дети росли здоровыми и счастливыми.

Директор Т.Н. Потурай

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