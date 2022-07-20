ВНИМАНИЕ! В Лунинце планируют сносить самовольные строения. Гражданам необходимо позаботиться о своём имуществе!

В связи с наведением порядка по ул.Ильина в г.Лунинце (район детского сада, общежития, магазина райпо), работниками Лунинецкого ЖКХ будут проведены мероприятия по сносу самовольных строений.

Начиная с 20.07.2022 года в течение 6 (шести) суток гражданам необходимо вывезти из самовольных строений ценные вещи.

При наличии правоустанавливающих документов на строение, просим в срок до 25.07.2022 года предоставить их в Лунинецкое ЖКХ по адресу: ул.Баженовой,4 каб.102, каб.105.

Телефоны для справок: 58946; 48916.