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ВНИМАНИЕ! В Лунинце планируют сносить самовольные строения. Гражданам необходимо позаботиться о своём имуществе!

20.07.2022
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В связи с наведением порядка по ул.Ильина в г.Лунинце (район детского сада, общежития, магазина райпо), работниками Лунинецкого ЖКХ будут проведены мероприятия по сносу самовольных строений.

Начиная с 20.07.2022 года в течение 6 (шести) суток гражданам необходимо вывезти из самовольных строений ценные вещи.

При наличии правоустанавливающих документов на строение, просим в срок до 25.07.2022 года предоставить их в Лунинецкое ЖКХ по адресу: ул.Баженовой,4 каб.102, каб.105.

Телефоны для справок: 58946; 48916.

 

 

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