Житель Ситницы во дворе дома обнаружил снаряд (Лунинецкий район)

Копая ямку во дворе собственного дома для того, чтобы впоследствии посадить дерево, житель деревни Ситница наткнулся на металлический предмет, похожий на снаряд. Об этом он сообщил в милицию 28 февраля в 19 часов.

Как рассказал «Лунінецкім навінам» начальник Микашевичского отделения милиции Сергей Дашкевич, оперативно прибывшие на место происшествия сотрудники милиции обеспечили безопасность граждан до прибытия специалистов саперно-пиротехнической службы внутренних войск.

Бдительность оказалась далеко не излишней – находка действительно оказалась опасной – снаряд периода Великой Отечественной войны.

Фото Натальи Лялюк

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