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Житель Ситницы во дворе дома обнаружил снаряд (Лунинецкий район)

01.03.2023
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Копая ямку во дворе собственного дома для того, чтобы впоследствии посадить дерево, житель деревни Ситница наткнулся на металлический предмет, похожий на снаряд. Об этом он сообщил в милицию 28 февраля в 19 часов.

Как рассказал «Лунінецкім навінам» начальник Микашевичского отделения милиции Сергей Дашкевич, оперативно прибывшие на место происшествия сотрудники милиции обеспечили безопасность граждан до прибытия специалистов саперно-пиротехнической службы внутренних войск.

Бдительность оказалась далеко не излишней – находка действительно оказалась опасной – снаряд периода Великой Отечественной войны.

Фото Натальи Лялюк

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