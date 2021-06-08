Общество

Врачи, медсестры, швеи, продавцы – Минтруда назвало топ востребованных профессий

В общереспубликанском банке вакансий на данный момент заявлено более 87 тыс. вакансий, из них более 60% – по рабочим профессиям. О самых востребованных БЕЛТА рассказали в Министерстве труда и социальной защиты.

Больше всего вакансий на полный рабочий день заявлено организациями в сфере промышленности, сельского, лесного и рыбного хозяйств, строительства, здравоохранения и социальных услуг, торговли.

Так, в промышленности имеется 16,8 тыс. вакансий, среди которых наиболее востребованы швея (1,3 тыс.), слесарь-ремонтник (569), электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (558), слесарь механосборочных работ (501) и водитель автомобиля (437).

В сельском, лесном и рыбном хозяйстве заявлено 12,4 тыс. вакансий. А именно: тракторист-машинист сельхозпроизводства (1,7 тыс.), оператор машинного доения (1 тыс.), животновод (914), водитель автомобиля (830) и ветврач (477).

В строительстве соискателям предлагают 10,1 тыс. вакансий: каменщик (735), штукатур (701), плотник (429), маляр (424) и облицовщик-плиточник (375).

Сферы здравоохранения и социальных услуг нуждаются в 8,9 тыс. работников. Требуются медицинская сестра-специалист (2,4 тыс.), врач-специалист (2,3 тыс.), санитар(ка) (1,1 тыс.), фельдшер-лаборант (352) и помощник врача по амбулаторно-поликлинической помощи (255).

Объекты оптовой и розничной торговли ищут работников на 8,2 тыс. вакансий. Наиболее востребованы продавец (1,7 тыс.), контролер-кассир (1,2 тыс.), грузчик (603), повар (360) и водитель автомобиля (272).

В свою очередь у соискателей большим спросом пользуются предложения о трудоустройстве водителем (190 тыс. поисковых запросов), бухгалтером (159 тыс.), инженером (106,5 тыс.), юрисконсультом (71,8 тыс.), экономистом (61,3 тыс.) и врачом (52,4 тыс.).

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