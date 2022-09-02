Временное отключение электроэнергии в населённых пунктах Лунинецкого района

Лунинецкий район электрических сетей сообщает об отключении электроэнергии в связи с производством работ на оборудовании трансформаторной подстанции будет отключена электроэнергия:

— 05.09.2022г. в период времени с 08.00 до 17.00 часов в д. Озерница, ул. Новая (37-89), Зеленая (1-71, 2-86), пер.Новый, Красновольская, Заречная; д. Борки, ул. Лесная, Солнечная

— 06.09.2022г. в период времени с 08.00 до 17.00 часов в д. Боровики ул. Ленинская, Гагарина, Ленина, Комсомольская, Лесная; д. Кормуж, ул. Ленина

— 07.09.2022г. в период времени с 08.00 до 17.00 часов и 08.09.2022г. с 08.00 до 17.00 часов в д. Межлесье, ул. Мелиоративная, Леменская (4-28, 1-25), Новая, Молодежная, Партизанская (5-15), 70 лет Октября, Лошинская (1-29, 2-10), Речная, пер.Школьный.