Встречи в трудовых коллективах: ЖКХ, цены и благоустройство (Лунинецкий район)

17 ноября в рамках дня информирования, заместитель председателя Лцнинецкого районного исполнительного комитета Анатолий Захаркевич встретился с трудовым коллективом средней школы №1 Лунинца

Заместитель директора Лунинецкого ЖКХ Юрий Корчик рассказал о работе жилищно-коммунального хозяйства района. Актуальными были и вопросы установления тарифов на ЖКУ для населения. Кстати, напомним, что 18 ноября в 17.30 в Лунинецком городском Доме культуры будут проводиться публичные слушания на тему «Реализация инвестиционных проектов и программ в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства территории Лунинецкого района. Отчет об объемах, качестве и стоимости оказываемых услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства».

Так же участники встречи подняли вопросы по асфальтированию некоторых улиц в нашем райцентра.

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