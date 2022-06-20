Выплата пенсий с использованием базовых счетов (Лунинецкий район)

– Соседка сказала, что с июля пенсии будут платить по-новому. Так ли это? И что нужно делать?

Татьяна Петровна. г. Лунинец.

Отвечает начальник управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Ирина Семенченко:

– 23 сентября 2021 г. Президентом Республики Беларусь подписан Указ №363 «О текущем (расчетном) банковском счете физического лица с базовыми условиями обслуживания». Главная особенность их – возможность бесплатно совершать основные, наиболее востребованные операции, в том числе рассчитываться за товары и услуги в ЕРИП и сети Интернет.

Если вы получали пенсию на текущий (расчетный) банковский счет, который открыт в отделении банка до 1 июля 2022 года, то до истечения срока действия соответствующего заявления (3 года) эта возможность сохранится, а позже необходимо будет открыть в банке базовый счет (либо переоформить текущий счет в базовый). С 1 июля 2025 года при отсутствии волеизъявления пенсионера о получении пенсии на базовый счет выплата будет осуществляться иными способами, предусмотренными Законом Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении» (через организацию почтовой связи).

При назначении всех новых пенсий, начиная с 1 июля 2022 года, а также при возобновлении выплат через банк, зачисление средств может осуществляться только на базовый счет (на другие счета не производится) в банке, либо через организацию почтовой связи, если пенсионером избран такой способ оплаты.

Начиная с 1 марта 2022 г., базовые счета гражданам уже открывают ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО «Белинвестбанк», ОАО «Белагромпромбанк», ОАО «Банк Дабрабыт».

Подтвердить наличие базового счета и его реквизиты на текущем этапе можно справкой, выданной банком. Получить ее можно бесплатно не позднее банковского дня, следующего за днем обращения за ней. В дальнейшем получение данных сведений будет обеспечиваться посредством доступа к автоматизированной системе учета базовых счетов.