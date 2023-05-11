«За этой чертой — действительно пропасть». О чем Лукашенко предупреждает Запад и мировое сообщество

Устойчивое развитие любой страны невозможно без мира и безопасности. Эти слова Президент Беларуси Александр Лукашенко произнес еще в 2015 году. Выступая на саммите ООН в Нью-Йорке, глава государства призывал страны к диалогу. Президент подчеркивал, что если не остановить кровопролитие и братоубийственную бойню в Европе и допустить эскалацию конфликта, жарко будет всему цивилизованному миру. И что происходит сегодня? Почему Беларусь дорожит миром, и не только на своей земле, к чему год за годом белорусские власти призывали международное сообщество и от какой идеи, несмотря на ее, казалось бы, наивность, до сих пор не отказался Александр Лукашенко. Отвечаем на эти вопросы в новом выпуске YouTube-проекта БЕЛТА «По факту: решения Первого».

Как Беларусь призывала к мирным переговорам

Давайте вернемся на несколько лет назад. В 2017 году на ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ Александр Лукашенко выступил за укрепление мер доверия и сотрудничества в Европе. Глава государства тогда выдвинул идею о запуске нового международного диалога по вопросам безопасности, аналогичного хельсинкскому.

В 2018-м сперва на встрече со специальным представителем Парламентской ассамблеи ОБСЕ по Восточной Европе, а через пару месяцев на переговорах с генеральным секретарем организации и на международной экспертной конференции Президент снова предлагает странам сесть за стол переговоров и сделать хоть что-то, чтобы снизить градус напряжения в Европе. Этот тезис звучит и в конце года на встрече основной группы Мюнхенской конференции по безопасности. В 2019 году Александр Лукашенко продолжил призывать государства к переговорам. На международной конференции по европейской безопасности он снова озвучил предложения по постепенному снятию напряженности и урегулированию конфликтов. Всего за несколько минут Россия и НАТО, предупреждал Президент, могут пройти путь от непреднамеренного локального конфликта до ядерной войны.

«Беларусь, как никто другой, знает цену миру. Мы потеряли более трех миллионов человек в годы Второй мировой войны, ощутили на себе геноцид и особенно ценим стабильность, спокойствие и мир на нашей земле, — отметил председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Сергей Рачков. — Сегодня мы понимаем, что безопасность должна быть неделимой. Не может быть каких-то условий для одной страны по обеспечению безопасности и каких-то других условий для других стран. Поэтому речь сегодня идет о неделимости безопасности».

Парламентарий напомнил, что еще одной важной инициативой Беларуси стало предложение сформировать так называемый цифровой пояс добрососедства. «Эта тема по-прежнему актуальна и злободневна. Сегодня многие страны подвергаются информационному воздействию, даже информационной агрессии. В ход идут социальные сети, распространяется дезинформация, фейки, — сказал сенатор. — Мы продолжаем работать, с одной стороны, над созданием системы, обеспечивающей безопасность Беларуси в сфере информации. С другой стороны, мы понимаем, что над этим вопросом надо работать совместно с другими странами, международными организациями».

Зачем Лукашенко летал в Югославию в 1999-м

Мы привыкли считать, что мирные инициативы Беларусь стала предлагать только после того, как в соседней Украине вспыхнул кризис в 2014 году. Это не совсем так. Хоть Беларусь и на самом деле была готова внести свою лепту в разрешение этого кризиса и даже взять на себя ответственность за мир в восточных регионах Украины, обеспечить контроль на российско-украинской границе и сопровождать проведение выборов на Донбассе. Но, видимо, это мешало чьим-то планам.

«Мы не хотим оказаться на линии нового цивилизационного разлома, на острие блокового противостояния между Востоком и Западом — это главное. Белорусы, как никто другой, знают, чем это может быть чревато. С ростом противостояния нам предрекают судьбу буфера, или «бастиона», между Россией и НАТО. Об этом говорят и эксперты, и политики, — констатировал Александр Лукашенко в 2018 году на встрече основной группы Мюнхенской конференции по безопасности в Минске. — С одной стороны, это плохо. Но с другой, если бы сильные мира сего пришли к договоренности не тащить государства Восточной Европы в различные военно-политические блоки, не требовать подтверждения лояльности в ущерб их суверенным интересам, этот регион стал бы трансграничным поясом стабильности и взаимодействия».

Заглянем еще дальше? В 1999 году глава государства посетил Югославию, которая тогда подвергалась постоянным бомбежкам со стороны НАТО. Которая тогда еще существовала. Накануне вылета Президент заявил, что отправляется в Белград с надеждой решить хотя бы часть проблем и приблизить развязку югославского кризиса. Но и тогда у однополярного мира были другие планы. Со всеми вытекающими последствиями: цветущая Югославия по итогу исчезла с карты Европы.

Параллельно многострадальный Афганистан превратился в очаг конфликтов и наркотрафика. А кровавая бойня в Ираке не утихала долгие годы. В 2005 году Александр Лукашенко с трибуны ООН, вспомнив обо всех этих фактах, подчеркнул: в Беларуси хотят немного — мира и стабильности, всего остального белорусы добьются сами. А чуть раньше в соседнем зале показывали карты и схемы с оружием массового уничтожения в Ираке. Таким образом американская коалиция пыталась оправдать свое вторжение в эту страну. И где оно, это оружие? Ответа на этот вопрос нет до сих пор.

Сиюминутные интересы вместо точек соприкосновения

Постоянный представитель Беларуси при Отделении ООН в Женеве Лариса Бельская подчеркнула, что логика, которой сегодня руководствуются западные партнеры, игнорирует реальный баланс сил и интересы стран, не входящих в Североатлантический альянс. «Она ведет и уже фактически привела к слому механизмов и договоренностей в области разоружения, к уничтожению доверия», — констатировала дипломат.

«К сожалению, в последнее время распространение западных институтов рассматривается рядом стран как единственно возможный способ развития системы безопасности. У Беларуси другие подходы, другой взгляд. И мы об этом говорим в своих мирных инициативах, постоянно и последовательно. Мы не согласны с тем, что чем больше НАТО и его военной инфраструктуры в Европе, в том числе у границ Беларуси, тем больше безопасности. Это не так. Поэтому все мирные инициативы Беларуси нацелены на диалог основных игроков», — сказала Лариса Бельская.

Кстати, интересный факт. Конференция ООН по разоружению в феврале 2022 года учредила шесть вспомогательных органов для выработки практических решений в сфере безопасности. Один из этих органов возглавил представитель Постоянного представительства Беларуси. Под его руководством экспертам удалось подготовить и согласовать необходимые решения. «Всего из этих шести органов только два получили такие документы. Хоть сейчас и не все так просто. Все остальные не смогли даже прийти к какой-то основе», — отметила Лариса Бельская.

Она отметила, что современная геополитическая ситуация заставляет западных политиков руководствоваться своими сиюминутными интересами и не искать точек соприкосновения с представителями других стран.

Что означает «в духе Сан-Франциско»

Сегодня, учитывая новые обстоятельства, переговорного процесса а-ля «Хельсинки» уже мало, считают в Беларуси. В прошлом году генеральному секретарю ООН было передано послание Александра Лукашенко. Глава государства подчеркнул, что настало время даже не для «Хельсинки-2», а для действительно глобального и определяющего процесса с вовлечением всех ведущих международных игроков в духе Сан-Франциско.

Хельсинки… Сан-Франциско… Что имеют в виду политики, когда упоминают эти города? В 1945 году в Сан-Франциско собрались представители пятидесяти стран. После длительных переговоров они согласовали Устав Организации Объединенных Наций. Через несколько месяцев новая международная организация стала реальностью. Это был результат четырехлетних трудов и многолетних устремлений. ООН была призвана способствовать торжеству мира и справедливости и наступлению лучшей жизни для всего человечества.

В конференции в Сан-Франциско участвовали 850 делегатов, а вместе с их советниками, штатом делегаций и секретариатом конференции общее число участников достигло трех с половиной тысяч. Прибавьте к этому более двух с половиной тысяч представителей прессы, радио и кинохроник, а также наблюдателей от различных обществ и организаций. Это было действительно глобальное событие. Не только одно из самых важных в истории, но, по всей вероятности, и самое многочисленное из всех международных собраний, когда-либо имевших место.

Значимыми для мирового сообщества, пусть и далеко не такими масштабными, стали и переговоры в Финляндии. В 1975 году по итогам Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе были подписаны Хельсинкские соглашения. Это позволило снизить напряженность времен холодной войны. «Хельсинкский декалог» — так называемые 10 заповедей — не имеют обязательной юридической силы, тем не менее составляют основу политических обязательств и принципов, среди которых неприменение силы и нерушимость границ — ключевые элементы безопасности в Европе.

«Я ненавижу войну. И наши белорусы войну ненавидят»

«Мы уже начали бить в набат, призывая остановить противостояние. В последнее время особенно много говорим о необходимости диалога, укрепления мер доверия и поиска компромиссов. Но мир, к сожалению, лучше не становится. Торговые войны и санкционное противостояние набирают все больший оборот. Ужесточается борьба за энергоносители и сырьевые ресурсы. Многочисленные вооруженные и замороженные конфликты на Ближнем Востоке, в Азии, Латинской Америке и Европе не решаются. Система военно-политических сдержек и противовесов разваливается на глазах, а международные организации пока не могут остановить этот процесс. Может быть, и не хотят. А может быть, те, кто доминирует в этих организациях, заинтересованы в этом. Человечество семимильными шагами движется к черте, за которой действительно пропасть», — предупреждал Александр Лукашенко в 2019 году.

Так почему же Беларусь стала бить в набат, призывая международное сообщество остановить противостояние? Все просто: история нашей страны пропитана трагическими воспоминаниями, и слова «абы не было вайны», с которых иногда посмеивается молодое поколение, до сих пор не теряют своей актуальности. Вы сами это видите. Поэтому белорусы и дорожат миром. Причем не только на своей земле, но и в региональном, глобальном масштабах.

«Я ненавижу войну. И наши белорусы войну ненавидят. Мы не хотим войны. Мы хотим мирных переговоров. Но вы держите Володю Зеленского за руки-ноги и не пускаете его за стол переговоров. Это мое убеждение, и было много фактов, которые об этом говорят. Значит, вы хотите войны. Мы хотим мира! Слышите, американцы? Мы хотим мира. Дайте команду Зеленскому и сами сядьте за стол переговоров с Путиным, а я рядом сяду», — сказал Президент в начале этого года во время интервью зарубежным журналистам.

Зачем Запад вводит санкции

Последние события все чаще наталкивают еще на одну мысль. Запад долго испытывал новое оружие и в результате осознал, что оно не менее эффективно, чем искусственное создание конфликтов и уничтожение государств под знаменами борьбы за «демократию» и «права человека». Речь про… санкции. Наказать кого-нибудь для Евросоюза в последнее время стало уже навязчивой идеей и насущной необходимостью.

Вот свежий пример. В Официальном журнале ЕС 2 мая опубликованы документы, предоставляющие правовую основу для введения санкций в отношении лиц, «принимающих участие в дестабилизации ситуации в Республике Молдова». Эмм… Что? Хорошо, не будем спорить: попытки свергнуть конституционный строй, поддержка деструктивных демонстраций и актов насилия должны наказываться в любой стране. Но для этого есть власть, правоохранительные органы и соответствующие законы. А не европейские санкции на основании произвольно составленных списков и перечней.

И не в Евросоюзе ли нашли убежище лица, которые в 2020 году пытались дестабилизировать и свергнуть конституционный строй в Беларуси, были участниками и поддерживали деструктивные демонстрации, толкали своих сторонников на открытое насилие в отношении правоохранителей и в целом людей в погонах? И почему-то не они, скрываясь от правосудия в Вильнюсе, Варшаве и других городах, стали объектом для европейских санкций, а, наоборот, представители государства и сама Беларусь — весь ее народ.

Лариса Бельская отметила, что санкции — это в первую очередь механизм, который западные государства задействуют для продвижения определенных правил игры в международной политике, так называемого порядка, основанного на правилах.

«После принятия Устава ООН, оформления многих международных договоров, конвенций, соглашений, резолюций Генеральной ассамблеи был сформирован свод правил поведения, которые составляют международное право. А западные партнеры говорят, что существуют некие правила поведения, которые не являются нормами международного права, но якобы должны быть юридически обязательными для всех государств. Кто поступает вопреки воле Запада, тот мгновенно, голословно объявляется нарушителем прав человека и Запад заявляет о своем праве наказывать нарушителя. Как? Санкциями», — сказала дипломат.

Ресурсы — как конфетка

Но почему же санкции — это оружие? Да посмотрите. Международное сообщество обеспокоено проблемами голода и нищеты в мире. Но как можно ликвидировать их, когда все ресурсы уходят на военное противостояние, а вводимые запреты подрывают глобальную продовольственную безопасность. Получается, санкции способны убивать?

Еще один интересный факт. В этом году на полях Совета ООН по правам человека в Женеве прошло мероприятие в честь 35-й годовщины принятия Декларации о праве на развитие. Ее основные принципы, такие как самоопределение, экономический и социальный прогресс, более высокий уровень жизни, участие, вовлеченность, равенство и недискриминация, закреплены в Уставе Организации Объединенных Наций.

«Парадокс состоит в том, что западные страны, европейские страны, Соединенные Штаты, Канада не признают право на развитие и голосуют против резолюций, которые говорят о том, что странам надо дать возможность развиваться, нужно помогать им развиваться, делиться с ними ресурсами и технологиями, — рассказала Лариса Бельская. — К сожалению, эта проблема в ООН долгосрочная и она до сих пор не решается. Это лицемерие и двуличие показывает, что сильные мира сего не хотят делиться ни технологиями, ни ресурсами, а хотят просто манипулировать слабыми или развивающимися, не достаточно сильными государствами в собственных интересах. Ресурсы, как конфетка, — вот она есть, вот ее нет».

В общем, куда ни глянь, такое чувство, что мировые лидеры не заинтересованы в этом самом мире. А руководство Беларуси до сих пор призывает участников конфликтов, где бы они ни разгорались, и геополитических игроков к мирным переговорам. Неужели масштабный переговорный процесс — это всего-навсего утопия? Или для того, чтобы к Беларуси наконец прислушались, должна произойти глобальная катастрофа, которая унесет жизни миллионов людей? У нас нет ответа на эти вопросы. Но не забывайте слова Президента: устойчивое развитие невозможно без мира и безопасности. Это правило в прямом смысле написано кровью.

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