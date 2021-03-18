Законодательство о местном управлении надо совершенствовать – представитель Конституционной комиссии

Законодательство о местном управлении и самоуправлении нуждается в совершенствовании. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА представитель Конституционной комиссии, председатель Пружанского районного Совета депутатов Николай Кудравец.

Нынешняя Конституция – грамотно составленный документ, но он уже нуждается в некоторых изменениях. От жителей региона, на диалоговых площадках поступали предложения по изменениям в основной закон. Нужно рассмотреть их более детально, – сказал председатель Пружанского райсовета. – На мой взгляд, нужно коснуться темы местного управления и самоуправления, в частности статуса и роли депутатов сельских Советов.

Николай Кудравец обратил внимание на то, что председатель сельского Совета и исполкома – один и тот же человек. Звучат предложения об упразднении сельсоветов, о том, чтобы передать их функции сельисполкомам, которые могут быть переименованы в администрации. “Хотелось бы, чтобы эта позиция нашла свое отражение в основном законе. На селе есть проблема: из-за урбанизации иногда сложно сформировать состав депутатов. Я бы больше уделил внимания работе старост – первых помощников председателей сельсоветов. Институт старост надо бы развивать, поддерживать этих людей материально. Конечно, есть немало активных людей, которые вместе с односельчанами готовы делать хорошие дела на своей земле. Однако материальный стимул должен быть”, – убежден Николай Кудравец.

На его взгляд, эти вопросы нужно решить и прописать конституционно, чтобы потом отразить в законе о местном управлении и самоуправлении.